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Общество
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Происшествия
Поезд сбил и протащил по путям BMW X5 в Новосибирске
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    Поезд сбил и протащил по путям BMW X5 в Новосибирске

    6:38  13 Ноября 2017
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    Поезд сбил и протащил по путям BMW X5 в Новосибирске

    Новосибирск, 13 ноября. В Новосибирске столкнулись легковой автомобиль и локомотив. Как стало известно о подробностях аварии из социальных сетей, инцидент произошел 12 ноября.

    На улице Станционной в Ленинском районе водитель BMW X5 пытался переехать железнодорожные пути перед приближающимся составом.

    Поезд врезался в иномарку и протащил ее несколько десятков метров. Также машина снесла столб, стоящий возле железнодорожных путей.

    Отмечается, что в ДТП никто не пострадал. 

    Ранее Газета.ru писала, что в Башкирии поезд сбил женщину и мужчину, которому стало плохо на путях. 

    Поезд сбил и протащил по путям BMW X5 в Новосибирске

    Автор: Алия Садыкова
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    #поезд
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