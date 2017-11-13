Поезд сбил и протащил по путям BMW X5 в Новосибирске
Новосибирск, 13 ноября. В Новосибирске столкнулись легковой автомобиль и локомотив. Как стало известно о подробностях аварии из социальных сетей, инцидент произошел 12 ноября.
На улице Станционной в Ленинском районе водитель BMW X5 пытался переехать железнодорожные пути перед приближающимся составом.
Поезд врезался в иномарку и протащил ее несколько десятков метров. Также машина снесла столб, стоящий возле железнодорожных путей.
Отмечается, что в ДТП никто не пострадал.
Ранее Газета.ru писала, что в Башкирии поезд сбил женщину и мужчину, которому стало плохо на путях.
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