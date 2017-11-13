Жителей Новосибирска покорили снимки заледеневшего Обского водохранилища

Новосибирск, 13 ноября. Жительнице Новосибирска Юлии Ерохиной удалось сделать удивительные фотографии на берегу замерзшего Обского водохранилища.

Сообщается, что из-за сильных морозов водохранилище стало замерзать и на нем образовался красивый рельеф оледеневших волн.

Девушка сделала несколько снимков на закате.

По ее словам, в этот момент было очень холодно и ветрено.

«Настоящая ледяная сказка. Очень хотелось передать всю красоту природы и настроение. От силы минут 20 смогла там пробыть, ледяной ветер заставлял за такой короткий промежуток времени трижды отогревать руки», — поделилась она.

Фотографии можно увидеть на ее странице «Вконтакте».