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Жителей Новосибирска покорили снимки заледеневшего Обского водохранилища
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    Жителей Новосибирска покорили снимки заледеневшего Обского водохранилища

    5:22  13 Ноября 2017
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    Жителей Новосибирска покорили снимки заледеневшего Обского водохранилища

    Новосибирск, 13 ноября. Жительнице Новосибирска Юлии Ерохиной удалось сделать удивительные фотографии на берегу замерзшего Обского водохранилища.

    Сообщается, что из-за сильных морозов водохранилище стало замерзать и на нем образовался красивый рельеф оледеневших волн.

    Девушка сделала несколько снимков на закате.

    По ее словам, в этот момент было очень холодно и ветрено.

    «Настоящая ледяная сказка. Очень хотелось передать всю красоту природы и настроение. От силы минут 20 смогла там пробыть, ледяной ветер заставлял за такой короткий промежуток времени трижды отогревать руки», — поделилась она.

    Фотографии можно увидеть на ее странице «Вконтакте».

    Автор: Ирина Новикова
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    #новосибирск #обское море
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