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Ремонт Северного обхода в Новосибирске обойдется в 550 млн рублей
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    Ремонт Северного обхода в Новосибирске обойдется в 550 млн рублей

    17:43  12 Ноября 2017
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    Ремонт Северного обхода в Новосибирске обойдется в 550 млн рублей

    Новосибирск, 12 ноября. Северный обход в Новосибирске отремонтируют, власти города выбирают подрядчика.

    Сообщение о начале аукциона, который объявил «Сибуправтодор», появилось на сайте госзакупок в пятницу, 10 ноября. В документах отмечается, что на данный момент состояние покрытия автомобильной дороги не соответствует современным стандартам:

    «Состояние покрытия — неудовлетворительное, характеризуется наличием многочисленных дефектов. Начало выполнения работ 15 декабря 2017 года, окончание: 22 октября 2018 года».

    Заявки на участие в конкурсе принимаются до 27 ноября, итоги будут объявлены 1 декабря. Подрядчик должен будет отремонтировать покрытие 14 километров дороги в обход города. Также в соответствии с контрактом, цента которого составляет больше 542 млн рублей, он должен будет отремонтировать участок трассы «Иртыш» в Новосибирской области.

    Автор: Ксения Пудовкина
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