Внедорожник спровоцировал массовое ДТП в Новосибирске

Новосибирск, 12 ноября. Три иномарки столкнулись на улице в Новосибирске сегодня утром, двум водителям понадобилась помощь сотрудников скорой помощи.

Тройное дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 12 ноября, около 11:50 часов дня около дома №31 на улице Титова. По предварительным данным известно, что водитель автомобиля марки Toyota RAV4 хотел припарковаться, поэтому он пересек двойную сплошную и начала поворачивать налево, в этот момент Toyota Spacio, двигающаяся по встречной полосе, врезалась в бок автомобиля, который от удара влетел в Renault Logan, стоящий на парковке.

Сотрудники скорой помощи и правоохранительных органов незамедлительно прибыли на место массового ДТП. Двум мужчинам, управлявшим Toyota Spacio и Toyota RAV4, понадобилась помощь медиков.