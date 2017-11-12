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Украина
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Происшествия
Внедорожник спровоцировал массовое ДТП в Новосибирске
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    Внедорожник спровоцировал массовое ДТП в Новосибирске

    17:05  12 Ноября 2017
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    Внедорожник спровоцировал массовое ДТП в Новосибирске

    Новосибирск, 12 ноября. Три иномарки столкнулись на улице в Новосибирске сегодня утром, двум водителям понадобилась помощь сотрудников скорой помощи.

    Тройное дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 12 ноября, около 11:50 часов дня около дома №31 на улице Титова. По предварительным данным известно, что водитель автомобиля марки Toyota RAV4 хотел припарковаться, поэтому он пересек двойную сплошную и начала поворачивать налево, в этот момент Toyota Spacio, двигающаяся по встречной полосе, врезалась в бок автомобиля, который от удара влетел в Renault Logan, стоящий на парковке.

    Сотрудники скорой помощи и правоохранительных органов незамедлительно прибыли на место массового ДТП. Двум мужчинам, управлявшим Toyota Spacio и Toyota RAV4, понадобилась помощь медиков.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #дтп #авария #новосибирск
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