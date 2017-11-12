Новосибирск, 12 ноября. Торжественное открытие парка-музея «Россия — моя история» состоялось сегодня в Новосибирске.

Мультимедийный исторический парк открыл свои двери в воскресенье, 12 ноября. Врио губернатора региона Андрей Травников, присутствовавший на мероприятии, подчеркнул:

«Мы ожидаем, что в этот музей будут приходить посетители с детьми, потому что, в первую очередь им и молодежи будет интересен этот современный формат».

Четыре выставочных зала на территории площадью четыре тысячи квадратных метров открыты для посетителей: «Рюриковичи», «Романовы», «XX век. 1914-1945 годы. От великих потрясений к Великой Победе» и «XX век. 1945-2000 годы». Строительство парка-музея и реконструкция здания обошлись городским властям в 537 миллионов рублей.