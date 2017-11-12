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КамАЗ протаранил микроавтобус на трассе в Новосибирской области, есть жертвы
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    КамАЗ протаранил микроавтобус на трассе в Новосибирской области, есть жертвы

    15:25  12 Ноября 2017
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    КамАЗ протаранил микроавтобус на трассе в Новосибирской области, есть жертвы

    Новосибирск, 12 ноября. Пассажир иномарки погиб в ДТП с КамАЗом, произошедшем вчера на трассе в Новосибирской области.

    По информации пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области, дорожно-транспортное происшествие произошло в субботу, 11 ноября, около 13:00 часов дня на 1246 километре Р-254 «Иртыш». КамАЗ двигался со стороны Омска в Новосибирск и допустил столкновение с микроавтобусом марки Toyota TownAce, который двигался по встречной полосе движения.

    Иномарка от удара вылетела с проезжей части в кювет, пассажир микроавтобуса получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте. Водителя Toyota с травмами различной степени тяжести сотрудники скорой помощи доставили в медицинское учреждение. В настоящий момент Госавтоинспекция разбирается в обстоятельствах смертельной аварии.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #дтп #авария #новосибирск
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