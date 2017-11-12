Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Рядом с телом телеведущего Бориса Ноткина обнаружили записку
Россия
Крупнейший в мире лайнер Airbus А-380 экстренно сел в Новосибирске
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Крупнейший в мире лайнер Airbus А-380 экстренно сел в Новосибирске

    10:28  12 Ноября 2017
    49

    Крупнейший в мире лайнер Airbus А-380 экстренно сел в Новосибирске

    Новосибирск, 12 ноября. Самый большой в мире пассажирский самолет Airbus А-380 экстренно приземлился сегодня утром в аэропорту «Толмачево» в Новосибирске.

    По предварительным данным известно что лайнер, летевший из Франкфурта-на-Майне в Шанхай, совершил экстренную посадку в новосибирском аэропорту из-за болезни пассажира. Инцидент произошел в воскресенье, 12 ноября, в утреннее время суток, сообщили пользователи социальный сетей со ссылкой на радиообмен экипажа самолета и наземных служб аэропорта «Толмачево». Пилоты самолета приняли решение приземлиться в Новосибирске и запросили разрешения у диспетчеров. В справочной аэропорта отметили:

    «Посадка прошла успешно, пассажиру была оказана медицинская помощь».

    Через два часа после посадки пассажирский лайнер Airbus А-380 продолжил рейс в Китай.

    Автор: Ксения Пудовкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #новосибирск #толмачево
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Украли историю: офицеры НАТО переименовали мемориал Неизвестному солдату в Киеве

        Украли историю: офицеры НАТО переименовали мемориал Неизвестному солдату в Киеве

        10:41   12 Ноября 2017
        40
        Трамп обозвал «дураками» противников налаживания отношений между США и РФ

        Трамп обозвал «дураками» противников налаживания отношений между США и РФ

        8:04   12 Ноября 2017
        36
        Трамп высоко оценил разговор с Путиным о Сирии

        Трамп высоко оценил разговор с Путиным о Сирии

        4:33   12 Ноября 2017
        54
        Трамп и Путин договорились о недопущении раздела Сирии – Госдеп

        Трамп и Путин договорились о недопущении раздела Сирии – Госдеп

        1:02   12 Ноября 2017
        33