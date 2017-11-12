Крупнейший в мире лайнер Airbus А-380 экстренно сел в Новосибирске

Новосибирск, 12 ноября. Самый большой в мире пассажирский самолет Airbus А-380 экстренно приземлился сегодня утром в аэропорту «Толмачево» в Новосибирске.

По предварительным данным известно что лайнер, летевший из Франкфурта-на-Майне в Шанхай, совершил экстренную посадку в новосибирском аэропорту из-за болезни пассажира. Инцидент произошел в воскресенье, 12 ноября, в утреннее время суток, сообщили пользователи социальный сетей со ссылкой на радиообмен экипажа самолета и наземных служб аэропорта «Толмачево». Пилоты самолета приняли решение приземлиться в Новосибирске и запросили разрешения у диспетчеров. В справочной аэропорта отметили:

«Посадка прошла успешно, пассажиру была оказана медицинская помощь».

Через два часа после посадки пассажирский лайнер Airbus А-380 продолжил рейс в Китай.