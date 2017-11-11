Школьник вытащил на берег тонущих в ледяной реке рыбаков под Новосибирском

Новосибирск, 11 ноября. Рыбаки чуть не утонули в реке в Новосибирской области: надувная лодка дала течь, и мужчины оказались в ледяной воде.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области, инциден произошел 2 ноября, реке Мильтюш в деревне Бурмистрово Искитимского района. Двое местных жителей отправились на рыбалку на резиновой лодке, но судно дало течь и начало погружаться в ледяную воду.

Мужчины самостоятельно добраться до берега не смогли, школьник Андрей Степанов, ставший очевидцем инцидента, с помощью палки, которую привязал к веревке, вытащил пострадавших рыбаков на берег, помощь сотрудников скорой помощи им не понадобилась.

Напомним, чрезвычайное происшествие случилось в Новосибирске: два фонарных столба рухнули на автомобили и автобус.