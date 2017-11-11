Два фонарных столба раздавили иномарки и автобус в Новосибирске

Новосибирск, 11 ноября. Чрезвычайное происшествие случилось в Новосибирске: два фонарных столба рухнули на автомобили и автобус.

Очевидцы опубликовали в социальных сетях фотографии с места происшествия, где столбы раздавили легковой автомобиль марки Subaru, задев Nissan, и проезжающий мимо по проезжей части автобус.

Инцидент произошел в субботу, 10 ноября, на улице Немировича-Данченко в Кировском районе, сообщает "Инфореактор". Отечественный большегруз задел провод, который повис между двумя фонарными столбами, в результате чего упали две опоры. Один столб упал на иномарки, в которых пассажиров, к счастью, не оказалось, а второй — на пассажирский автобус, в котором так же не было людей.