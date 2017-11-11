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Два фонарных столба раздавили иномарки и автобус в Новосибирске
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    Два фонарных столба раздавили иномарки и автобус в Новосибирске

    14:42  11 Ноября 2017
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    Два фонарных столба раздавили иномарки и автобус в Новосибирске

    Новосибирск, 11 ноября. Чрезвычайное происшествие случилось в Новосибирске: два фонарных столба рухнули на автомобили и автобус.

    Очевидцы опубликовали в социальных сетях фотографии с места происшествия, где столбы раздавили легковой автомобиль марки Subaru, задев Nissan, и проезжающий мимо по проезжей части автобус.

    Инцидент произошел в субботу, 10 ноября, на улице Немировича-Данченко в Кировском районе, сообщает "Инфореактор". Отечественный большегруз задел провод, который повис между двумя фонарными столбами, в результате чего упали две опоры. Один столб упал на иномарки, в которых пассажиров, к счастью, не оказалось, а второй — на пассажирский автобус, в котором так же не было людей.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #новосибирск #иномарки #столб
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