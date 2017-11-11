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Россия
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Происшествия
Жители Новосибирска нашли два трупа в гаражах
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    Жители Новосибирска нашли два трупа в гаражах

    12:31  11 Ноября 2017
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    Жители Новосибирска нашли два трупа в гаражах

    Новосибирск, 11 ноября. Тела двух погибших обнаружили в гаражах Первомайского района в Новосибирске.

    Как сообщает местная пресса, тело женщины 35-40 лет обнаружили местные жители возле дома № 30/2, расположенного на улице Героев Революции около семи утра в субботу, 10 ноября. Второй труп нашли около восьми утра в гаражах напротив дома № 22/2 на улице Твардовского.

    В настоящий момент сотрудники охраны правопорядка устанавливают личности погибших, проводят уголовно-процессуальную проверку. Кроме этого, назначены судебно-медицинские исследование по наличию телесных повреждений, после проверки будет вынесено процессуальное решение, отмечают в СК России по НСО.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #новосибирск
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