Жители Новосибирска нашли два трупа в гаражах

Новосибирск, 11 ноября. Тела двух погибших обнаружили в гаражах Первомайского района в Новосибирске.

Как сообщает местная пресса, тело женщины 35-40 лет обнаружили местные жители возле дома № 30/2, расположенного на улице Героев Революции около семи утра в субботу, 10 ноября. Второй труп нашли около восьми утра в гаражах напротив дома № 22/2 на улице Твардовского.

В настоящий момент сотрудники охраны правопорядка устанавливают личности погибших, проводят уголовно-процессуальную проверку. Кроме этого, назначены судебно-медицинские исследование по наличию телесных повреждений, после проверки будет вынесено процессуальное решение, отмечают в СК России по НСО.