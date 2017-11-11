Внедорожники лоб в лоб столкнулись в Новосибирской области, есть жертвы

Новосибирск, 11 ноября. Мужчина погиб в ДТП с участием двух иномарок на Новосибирской трассе.

Как сообщает «Политэксперт», в пятницу, 10 ноября, в дневное время суток произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие на 87-м километре автомобильной трассы «Иртыш». Автомобиль марки Toyota Land Cruiser, за рулем которого находился 46-летний житель Новосибирска, двигался по трассе в сторону Омска и выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с Lifan.

Известно, что 54-летний водитель Lifan получил смертельные травмы и скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи. Женщина и полуторагодовалый ребенок, которые находились в салоне автомобиля, были незамедлительно доставлены в больницу. В настоящий момент возбуждено уголовное дело, сотрудники охраны правопорядка продолжают проверку и выясняют обстоятельства смертельной автомобильной аварии.