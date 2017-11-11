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Бетонная плита раздавила рабочего на стройплощадке в Новосибирске
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    Бетонная плита раздавила рабочего на стройплощадке в Новосибирске

    9:32  11 Ноября 2017
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    Бетонная плита раздавила рабочего на стройплощадке в Новосибирске

    Новосибирск, 11 ноября. Рабочий получил смертельные травмы на стройплощадке в Новосибирске.

    По информации местной прессы со ссылкой на представителей в следственном управлении СК России по Новосибирской области, трагический инцидент произошел в пятницу, 10 ноября, в обеденное время суток в Ленинском районе на стройплощадке, расположенной на улице Стартовой. Рабочего придавило бетонной плитой. Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте до приезда медиков.

    Детали произошедшей трагедии в ведомстве не озвучивают. В настоящий момент на месте инцидента работают сотрудники охраны правопорядка, они устанавливают детали и обстоятельства смерти рабочего.

    Автор: Ксения Пудовкина
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