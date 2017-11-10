Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
РФ и Финляндия создали прямую линию связи для предотвращения инцидентов на Балтике
Общество
Тарифы ЖКХ вырастут на 3% в Новосибирской области в 2018 году
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Тарифы ЖКХ вырастут на 3% в Новосибирской области в 2018 году

    21:51  10 Ноября 2017
    50

    Тарифы ЖКХ вырастут на 3% в Новосибирской области в 2018 году

    Новосибирск, 10 ноября. Тарифы на коммунальные услуги планируют повысить на 3% в Новосибирской области с 1 июля 2018 года.

    Проект «О предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Новосибирской области на 2018 год» был подготовлен департаментом по тарифам Новосибирской области. Согласно данному постановлению максимально тарифы в Новосибирской области могут увеличиться на 3%.

    В Новосибирске, Бердске, Оби, Искитиме и Кольцово холодная и горячая вода, водоотведение, отопление, а также газ подорожают на 3% согласно данному проекту, плата за электроэнергию повысится на 2,8%. Об этом сообщает «НДН.инфо».

    Напомним, правительство России утвердило максимальный допустимый рост тарифов на коммунальные услуги в субъектах страны на 2018 год.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #жкх #новосибирск
    Читайте самые последние новости в нашей группе в ОК
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин показал Трампу медвежью хватку: Кадыров оценил видео встречи глав РФ и США

        Путин показал Трампу медвежью хватку: Кадыров оценил видео встречи глав РФ и США

        20:36   10 Ноября 2017
        45
        Задержан сын хозяйки квартиры, с которой началось обрушение дома в Ижевске

        Задержан сын хозяйки квартиры, с которой началось обрушение дома в Ижевске

        17:52   10 Ноября 2017
        935
        Путин: Россия и Китай будут искать новые направления для сотрудничества

        Путин: Россия и Китай будут искать новые направления для сотрудничества

        16:22   10 Ноября 2017
        853
        Продюсер Максим Забелин подтвердил смерть Михаила Задорнова

        Продюсер Максим Забелин подтвердил смерть Михаила Задорнова

        10:51   10 Ноября 2017
        7779