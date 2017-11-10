Тарифы ЖКХ вырастут на 3% в Новосибирской области в 2018 году

Новосибирск, 10 ноября. Тарифы на коммунальные услуги планируют повысить на 3% в Новосибирской области с 1 июля 2018 года.

Проект «О предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Новосибирской области на 2018 год» был подготовлен департаментом по тарифам Новосибирской области. Согласно данному постановлению максимально тарифы в Новосибирской области могут увеличиться на 3%.

В Новосибирске, Бердске, Оби, Искитиме и Кольцово холодная и горячая вода, водоотведение, отопление, а также газ подорожают на 3% согласно данному проекту, плата за электроэнергию повысится на 2,8%. Об этом сообщает «НДН.инфо».

Напомним, правительство России утвердило максимальный допустимый рост тарифов на коммунальные услуги в субъектах страны на 2018 год.