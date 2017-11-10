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Врио губернатора Новосибирской области планирует создать совет экс-глав региона
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    Врио губернатора Новосибирской области планирует создать совет экс-глав региона

    13:51  10 Ноября 2017
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    Врио губернатора Новосибирской области планирует создать совет экс-глав региона

    Новосибирск, 10 ноября. Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников планирует создать совет, куда войдут бывшие губернаторы региона.

    Андрей Травников заявил, что он постарается вовлечь бывших руководителей региона в какое-нибудь взаимодействие и будет приглашать их на встречи с ним. Ему интересно послушать их мнения по разным вопросам. 

    «Все-таки люди опытные, люди амбициозные, до сих пор с серьезным влиянием, со своей позицией и своим мнением», — приводит «ТАСС» слова врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

    Андрей Травников отметил, что предыдущих губернаторов критиковать он не будет, так как они, по его мнению, очень много сделали и пока больше, чем он. Напомним, что Андрей Травников был назначен врио губернатора Новосибирской области 6 октября этого года.

    Автор: Дарья Смолина
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    #новосибирская область #андрей травников
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