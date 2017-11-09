Член «Артподготовки» задержан в Новосибирске за призыв к массовым беспорядкам

Новосибирск, 9 ноября. Участник запрещенного объединения националистической направленности «Артподготовки» был задержан сотрудниками правоохранительных органов в Новосибирске.

Житель Новосибирска — член «Артподготовки» — совместно с единомышленниками с помощью интернет-мессенджера опубликовали сообщения, которые призывали к массовым беспорядкам в Новосибирске 4 и 5 ноября 2017 года. В ходе обысков были обнаружены и изъяты рации, ножи, гладкоствольное оружие и патроны к нему, а также 20 бутылок с зажигательной смесью.

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Новосибирской области, 39-летний мужчина задержан, и он заключен под стражу. Возбуждены уголовное дела по нескольким статьям: призывы к массовым беспорядкам, участие в массовых беспорядках и приготовление к преступлению и покушение на преступление.