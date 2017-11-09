Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
В Совфеде потребовали от США и Японии прекратить провоцировать КНДР
Происшествия
Новосибирский суд вынес приговор за убийство беременной женщины
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Новосибирский суд вынес приговор за убийство беременной женщины

    15:37  9 Ноября 2017
    47

    Новосибирский суд вынес приговор за убийство беременной женщины

    Новосибирск, 9 ноября. Новосибирский областной суд вынес приговор по делу об убийстве беременной женщины. Суд приговорил трех мужчин к 16, 17 и 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

    Новосибирский областной суд постановил взыскать с трех мужчин 2 млн, 1,5 млн и 500 тыс. рублей в пользу семьи погибшей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

    По данным следствия, мотивом для совершения убийства послужила недвижимость. Один из сыновей виновного до расторжения брака со своей женой подарил ей и сыну квартиру в Новосибирске, а половину дома в Республике Алтай – сыну. Виновный стал требовать от жены сына, чтобы она передала ему права на это имущество, и он угрожал ей.

    Не добившись желаемого, мужчина организовал убийство женщины, зная, что она была беременна. Для исполнения убийства он пригласил двух жителей Ростовской области. Мужчина тщательно подготовился: предоставил личную информацию о беременной, арендовал автомобиль и жилье для исполнителей. Первоначально два жителя Ростовской области следили за женщиной, а потом ее убили: ей нанесли не менее десяти ударов в грудь, спину, верхние конечности и голову. Беременная женщина скончалась в машине скорой помощи.

    Автор: Дарья Смолина
    #суд #новосибирск #новосибирская область
    Читайте самые последние новости в нашей группе в ОК
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Захарова назвала неадекватной идею Киева разорвать дипотношения с Москвой

        Захарова назвала неадекватной идею Киева разорвать дипотношения с Москвой

        13:29   9 Ноября 2017
        321
        Ушаков назвал дату встречи Путина и Трампа

        Ушаков назвал дату встречи Путина и Трампа

        10:16   9 Ноября 2017
        5286
        Не надо нас пугать: в Совфеде ответили США на «противодействие» РФ в Европе

        Не надо нас пугать: в Совфеде ответили США на «противодействие» РФ в Европе

        10:05   9 Ноября 2017
        2078
        Сирия: САА освободила последний крупный форпост ИГ в стране – город Абу-Кемаль

        Сирия: САА освободила последний крупный форпост ИГ в стране – город Абу-Кемаль

        23:12   8 Ноября 2017
        6812