Новосибирский суд вынес приговор за убийство беременной женщины

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Новосибирск, 9 ноября. Новосибирский областной суд вынес приговор по делу об убийстве беременной женщины. Суд приговорил трех мужчин к 16, 17 и 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Новосибирский областной суд постановил взыскать с трех мужчин 2 млн, 1,5 млн и 500 тыс. рублей в пользу семьи погибшей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

По данным следствия, мотивом для совершения убийства послужила недвижимость. Один из сыновей виновного до расторжения брака со своей женой подарил ей и сыну квартиру в Новосибирске, а половину дома в Республике Алтай – сыну. Виновный стал требовать от жены сына, чтобы она передала ему права на это имущество, и он угрожал ей.

Не добившись желаемого, мужчина организовал убийство женщины, зная, что она была беременна. Для исполнения убийства он пригласил двух жителей Ростовской области. Мужчина тщательно подготовился: предоставил личную информацию о беременной, арендовал автомобиль и жилье для исполнителей. Первоначально два жителя Ростовской области следили за женщиной, а потом ее убили: ей нанесли не менее десяти ударов в грудь, спину, верхние конечности и голову. Беременная женщина скончалась в машине скорой помощи.