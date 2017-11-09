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Политика
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Глава новосибирского Барабинска ушел в отставку
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    Глава новосибирского Барабинска ушел в отставку

    15:47  9 Ноября 2017
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    Глава новосибирского Барабинска ушел в отставку

    Новосибирск, 9 ноября. Мэр Барабинска Новосибирской области Максим Овсянников ушел в отставку по собственному желанию.

    На сессии Совет депутатов Барабинска принял отставку Максима Овсянникова единогласно. Как сообщает «Вести Новосибирск» со ссылкой на местного депутата Константина Терещенко, на сессии Максим Овсянников не присутствовал.

    Местные жители высказывали недовольства в отношении мэра Барабинска. В августе этого года жители города собрали 2,8 тыс. подписей за отставку Максима Овсянникова. Также сообщалось, что в отношении мэра Барабинска было возбуждено уголовное дело по статье «халатность». Глава города ненадлежащим образом распоряжался средствами, которые были выделены на программу переселения из ветхого и аварийного жилья. Был заключен контракт на сумму свыше 39 млн  рублей, подрядчик должен был до 1 июля 2014 года передать администрации жилые помещения, однако объект до сих пор не достроен и не передан администрации. Сообщается, что постройка имеет множество дефектов, которые не позволят в дальнейшем ввести его в эксплуатацию.

    Автор: Дарья Смолина
    #отставка #новосибирская область
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