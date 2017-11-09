Новосибирская полиция ищет сбежавшего с места ДТП водителя

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Новосибирск, 9 ноября. Неизвестный водитель сбил пешехода на улице Высоцкого в Новосибирске и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

По данным ведомства, дорожно-транспортное происшествие случилось в минувшую среду, 8 ноября, возле дома, расположенного на улице Высоцкого.

Неизвестный злоумышленник на неустановленном транспортном средстве сбил 51-летнего пешехода и скрылся с места аварии. Пострадавший получил травму грудной клетки, колена и другие ушибы и был доставлен в медицинское учреждение.

Ранее стало известно, что внедорожник перевернулся на трассе под Новосибирском.