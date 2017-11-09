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Новосибирская полиция ищет сбежавшего с места ДТП водителя
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    Новосибирская полиция ищет сбежавшего с места ДТП водителя

    8:07  9 Ноября 2017
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    Новосибирская полиция ищет сбежавшего с места ДТП водителя

    Новосибирск, 9 ноября. Неизвестный водитель сбил пешехода на улице Высоцкого в Новосибирске и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

    По данным ведомства, дорожно-транспортное происшествие случилось в минувшую среду, 8 ноября, возле дома, расположенного на улице Высоцкого.

    Новосибирская полиция ищет сбежавшего с места ДТП водителя

    Неизвестный злоумышленник на неустановленном транспортном средстве сбил 51-летнего пешехода и скрылся с места аварии. Пострадавший получил травму грудной клетки, колена и другие ушибы и был доставлен в медицинское учреждение.

    Ранее стало известно, что внедорожник перевернулся на трассе под Новосибирском. 

    Автор: Дана Балан
    #дтп #новосибирск
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