В ближайшую субботу в Новосибирской области резко похолодает

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Новосибирск, 9 ноября. На выходных в столицу Сибири придет настоящая зима.

Как рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин, похолодание произойдет в связи с вторжением воздушных масс с севера Сибири. В четверг и пятницу еще будет проходить теплый сектор циклона, но к выходным температура опустится до по-настоящему зимней.

Осадки, по прогнозам синоптиков, прекратятся 12 ноября. Ранее Ягудин сообщил, что выпавший снег уже не растает до весны.

Синоптики напоминают горожанам про опасность обморожения. Кроме того, на улицах может быть скользко.