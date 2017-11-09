Пропавшую две недели назад 14-летнюю девочку нашли живой в Новосибирске

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Новосибирск, 9 ноября. Пропавшая две недели назад 14-летняя девочка найдена живой в Новосибирске.

Как рассказали в поисково-спасательной организации «Лиза Алерт», поиски школьницы прекращены. Отмечается, что о местонахождении пропавшей девочки не было известно 16 дней. Она не выходила на связь с родственниками с 25 октября.

Последний раз ее видели около дома в Первомайском районе Новосибирска.

В группе «Лиза Алерт» написали: «Найдена, жива». При этом где находилась девочка, не уточняется.