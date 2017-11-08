Мэрия Новосибирска закупит новую уборочную технику на 350 млн рублей

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Новосибирск, 8 ноября. Открытый аукцион на закупку машин для уборки и ремонта дорог объявила мэрия города Новосибирска.

Во вторник, 7 ноября, власти города объявили аукцион на общую сумму около 350 млн рублей на покупку 49 машин для уборки и ремонта дорог, сообщает пресс-служба мэрии города. Планируется, что новая техника выйдет на улицы для уборки снега уже в январе 2018 года. В конце декабря поступит партия снегоуборочной техники, машины для уборки территории в летнее время прибудут позже. Глава города Анатолий Локоть отмечает: