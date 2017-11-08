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Внедорожник вылетел в кювет и перевернулся под Новосибирском, есть жертвы
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    Внедорожник вылетел в кювет и перевернулся под Новосибирском, есть жертвы

    11:47  8 Ноября 2017
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    Внедорожник вылетел в кювет и перевернулся под Новосибирском, есть жертвы

    Новосибирск, 8 ноября. Смертельное ДТП произошло накануне под Новосибирском, один человек погиб.

    Авария произошла во вторник, 7 ноября, в вечернее время суток на 112 километре трассы в Черепановском районе в Новосибирской области. Внедорожник, за рулем которого находился 57-летний житель Красноярска, не справившийся с управлением по неустановленным пока причинам, вылетел в кювет, после чего транспортное средство опрокинулось, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

    Пассажир внедорожника, 67-летний мужчина, получил серьезные травмы и скончался на месте ДТП до приезда работников скорой помощи. На данный момент сотрудники охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства смертельной аварии.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #дтп #авария #новосибирск
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