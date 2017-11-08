Новосибирские власти запретят мигрантам работать в фастфуде

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Новосибирск, 8 ноября. Власти Новосибирска планируют расширить список отраслей экономики, в которых запрещено работать трудовым мигрантам с патентами. Соответствующий проект постановления размещен на портале «Электронная демократия Новосибирской области».

Мигрантам с трудовыми патентами хотят запретить работать в палатках и киосках, где готовят продукты питания, а также продавать фастфуд с передвижных лавок, следует из текста постановления.

Два года назад премьер-министр России Дмитрий Медведев предоставил регионам возможность самим регулировать количество мигрантов.

В августе минувшего года на тот момент глава Новосибирска Владимир Городецкий подписал постановление, запрещающее мигрантам работать переводчиками, секретарями, редакторами и в других сферах. Такое решение относилось к гражданам Украины, Таджикистана, Узбекистана, Молдавии, а также Азербайджана.