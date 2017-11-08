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Новосибирские власти запретят мигрантам работать в фастфуде
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    Новосибирские власти запретят мигрантам работать в фастфуде

    8:11  8 Ноября 2017
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    Новосибирские власти запретят мигрантам работать в фастфуде

    Новосибирск, 8 ноября. Власти Новосибирска планируют расширить список отраслей экономики, в которых запрещено работать трудовым мигрантам с патентами. Соответствующий проект постановления размещен на портале «Электронная демократия Новосибирской области». 

    Мигрантам с трудовыми патентами хотят запретить работать в палатках и киосках, где готовят продукты питания, а также продавать фастфуд с передвижных лавок, следует из текста постановления.

    Новосибирские власти запретят мигрантам работать в фастфуде

    Два года назад премьер-министр России Дмитрий Медведев предоставил регионам возможность самим регулировать количество мигрантов.

    В августе минувшего года на тот момент глава Новосибирска Владимир Городецкий подписал постановление, запрещающее мигрантам работать переводчиками, секретарями, редакторами и в других сферах. Такое решение относилось к гражданам Украины, Таджикистана, Узбекистана, Молдавии, а также Азербайджана.

    Автор: Дана Балан
    #мигранты #новосибирск #фастфуд #киоски #патенты
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