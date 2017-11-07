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Жительница Новосибирска получит компенсацию за смерть отца в канализационном колодце
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    Жительница Новосибирска получит компенсацию за смерть отца в канализационном колодце

    17:51  7 Ноября 2017  /обновлено: 17:53  07 Ноября 2017
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    Жительница Новосибирска получит компенсацию за смерть отца в канализационном колодце

    Новосибирск, 7 ноября. Житель Новосибирска упал в открытый канализационный колодец и утонул в холодной воде, которая начала поступать из поврежденной трубы.

    Инцидент произошел в январе 2017 года, 86-летний мужчина очищал дорожку от снега в гаражном кооперативе, он провалился в открытый люк теплотрассы. Мужчина во время падения задел трубу, из которой хлынула вода, после чего пенсионер утонул. Новосибирский областной суд оставил в силе решение суда и отклонил апелляцию  МУП «Горводоканал» и взыскал с предприятия компенсацию в размере 100 тысяч рублей.

    Напомним, тяжелые грузовики и тихоходные тракторы не смогут передвигаться по улицам утром и вечером в связи с ухудшением погодных условий, и, как следствие, затрудненным передвижением транспорта по автомобильным дорогам.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #новосибирск
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