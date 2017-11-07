Жительница Новосибирска получит компенсацию за смерть отца в канализационном колодце

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Новосибирск, 7 ноября. Житель Новосибирска упал в открытый канализационный колодец и утонул в холодной воде, которая начала поступать из поврежденной трубы.

Инцидент произошел в январе 2017 года, 86-летний мужчина очищал дорожку от снега в гаражном кооперативе, он провалился в открытый люк теплотрассы. Мужчина во время падения задел трубу, из которой хлынула вода, после чего пенсионер утонул. Новосибирский областной суд оставил в силе решение суда и отклонил апелляцию МУП «Горводоканал» и взыскал с предприятия компенсацию в размере 100 тысяч рублей.

Напомним, тяжелые грузовики и тихоходные тракторы не смогут передвигаться по улицам утром и вечером в связи с ухудшением погодных условий, и, как следствие, затрудненным передвижением транспорта по автомобильным дорогам.