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Новосибирск, 7 ноября. Торжественное открытие мультимедийного музейно-выставочного комплекса «Россия — моя история» запланировано на середину ноября в Новосибирске.

Как сообщает «Политэксперт», открытие комплекса «Россия — моя история» на базе гарнизонного Дома офицеров пройдет 12 ноября. По словам врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, музейно-выставочный комплекс состоит из четырех залов: «Рюриковичи», «Романовы», «XX век. 1914-1915 годы. От великих потрясений к Великой Победе» и «XX век. 1945-2000 годы».

Напомним, ограничение движения большегрузов в Новосибирске будет действовать до конца ноября. Тяжелые грузовики и тихоходные тракторы не смогут передвигаться по улицам утром и вечером в связи с ухудшением погодных условий, и, как следствие, затрудненным передвижением транспорта по автомобильным дорогам.