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Северных оленей из новосибирского зоопарка не пустили на борт самолета до Читы
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    Северных оленей из новосибирского зоопарка не пустили на борт самолета до Читы

    15:18  7 Ноября 2017  /обновлено: 15:19  07 Ноября 2017
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    Северных оленей из новосибирского зоопарка не пустили на борт самолета до Читы

    Новосибирск, 7 ноября. Авиакомпания отказалась перевозить из Новосибирска в Читу северных оленей.

    Северные олени из зоопарка в Новосибирске должны были отправиться в Читу на новое место жительства, но из-за крупных размеров животные не поместились в самолет. В Новосибирском зоопарке имени Шило подчеркнули, что перевозка животных часто происходит с помощью авиатранспорта:

    «Авиатранспорт — самый быстрый способ, но у авиакомпаний есть ограничения по размеру перевозимых клеток. Размер северных оленей не позволил переправить их из одного города в другой регулярным рейсом».

    Авиакомпания города отказалась перевозить крупных животных, поэтому северных оленей доставили в зоопарк Читы на грузовом транспорте. Дорога заняло около 40 часов, но на здоровье и самочувствие животных это не повлияло. К настоящему моменту они уже освоились на новом месте жительства.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #новосибирск #олени
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