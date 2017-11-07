Власти ограничили движение большегрузов в Новосибирске из-за снега

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Новосибирск, 7 ноября. Ограничение движения большегрузов в Новосибирске будет действовать до конца ноября.

По информации, предоставленной в мэрии города, тяжелые грузовики и тихоходные тракторы не смогут передвигаться по улицам утром и вечером в связи с ухудшением погодных условий, и, как следствие, затрудненным передвижением транспорта по автомобильным дорогам.

Это ограничение касается транспортных средств более двух с половиной метров в ширину и длиной в 15 метров. Также ограничения затронули транспортные средства, максимальная скорость которых составляет 30 километров в час. Решение вступило в силу сегодня, 7 ноября, и будет действовать до 26 ноября в период с 7:00 до 10:00 и с 16:00 до 20:00 часов. В мэрии подчеркнули: