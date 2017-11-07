Должников по ЖКУ в Новосибирске оставят без автомобилей

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Новосибирск, 7 ноября. Жители Новосибирска, накопившие долги за отопление и горячую воду, могут лишиться автомобилей.

Как сообщает ТАСС, около трех тысяч человек, пользующихся услугами «Сибирской энергетической компании», могут остаться без автомобиля из-за накопленных долгов за ЖКУ. АО «Сибэко» совместно с Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области с ноября начали проводить арест легковых автомобилей неплательщиков. Пресс-служба АО «Сибэко» отмечает:

«Должников у нас примерно 10% от общей абонентской базы, это примерно 50 тыс. абонентов. Три тысячи из них — это те, на кого возбуждено исполнительное производство и у кого есть машины».

Абоненты в соответствии с законодательством должны будут погасить задолженность в течение 10 дней после ареста автомобиля, в противном случае, транспортное средство будет передано на реализацию.