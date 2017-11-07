Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Экономика
Стоимость нефти марки Brent превысила $64 впервые с июня 2015 года
Происшествия
ДТП в Новосибирске: водитель сбил ребенка на пешеходном переходе и скрылся
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    ДТП в Новосибирске: водитель сбил ребенка на пешеходном переходе и скрылся

    9:52  7 Ноября 2017  /обновлено: 9:53  07 Ноября 2017
    45

    ДТП в Новосибирске: водитель сбил ребенка на пешеходном переходе и скрылся

    Новосибирск, 7 ноября. Неизвестный водитель сбил пятилетнего ребенка на пешеходном переходе в Новосибирске.

    По информации местных СМИ, дорожно-транспортное происшествие случилось в дневное время суток, около четырех часов , в воскресенье, 5 ноября, на Добролюбова. Транспортное средство под управлением водителя, личность которого на данный момент не установлена, допустил наезд на пятилетнего ребенка, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу. Водитель скрылся с места ДТП.

    В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность водителя, скрывшегося с места аварии, проводят проверку и выясняют обстоятельства ДТП. После проверки будет принято процессуальное решение.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #дтп #новосибирск #пешеход
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Штурмовые отряды неонацистов снова прошли по Киеву, призывая убивать «москалей» и «сепаров»

        Штурмовые отряды неонацистов снова прошли по Киеву, призывая убивать «москалей» и «сепаров»

        9:56   7 Ноября 2017
        507
        В Совфеде ответили на возможный запрет гимна России на Олимпиаде

        В Совфеде ответили на возможный запрет гимна России на Олимпиаде

        9:53   7 Ноября 2017
        2612
        Пассажирский Ан-2 разбился в аэропорту в Амурской области

        Пассажирский Ан-2 разбился в аэропорту в Амурской области

        5:12   7 Ноября 2017
        1334
        Сирия: пятеро военнослужащих РФ пострадали при подрыве фугаса террористами – Минобороны

        Сирия: пятеро военнослужащих РФ пострадали при подрыве фугаса террористами – Минобороны

        23:04   6 Ноября 2017
        3374