ДТП в Новосибирске: водитель сбил ребенка на пешеходном переходе и скрылся

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Новосибирск, 7 ноября. Неизвестный водитель сбил пятилетнего ребенка на пешеходном переходе в Новосибирске.

По информации местных СМИ, дорожно-транспортное происшествие случилось в дневное время суток, около четырех часов , в воскресенье, 5 ноября, на Добролюбова. Транспортное средство под управлением водителя, личность которого на данный момент не установлена, допустил наезд на пятилетнего ребенка, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу. Водитель скрылся с места ДТП.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность водителя, скрывшегося с места аварии, проводят проверку и выясняют обстоятельства ДТП. После проверки будет принято процессуальное решение.