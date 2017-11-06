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Девушка-водитель пострадала в ДТП в Новосибирске
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    Девушка-водитель пострадала в ДТП в Новосибирске

    22:22  6 Ноября 2017
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    Девушка-водитель пострадала в ДТП в Новосибирске

    Новосибирск, 6 ноября. Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Ипподромской в Новосибирске днем 6 ноября. Девушка-водитель пострадала в аварии.

    Авария произошла недалеко от торгового центра «Спортмастер»: участники дорожно-транспортного происшествия — автомобили Daewoo Nexia и Skoda Octavia. Машины ехали со стороны улицы Военной, иномарки находились в разных рядах.

    Как сообщает «НГС.Новости», автомобиль Daewoo Nexia стоял в среднем ряду и начал разворачиваться, из-за чего получил удар в бок от Skoda Octavia. От удара машину отбросило. Сообщается, что водитель Daewoo Nexia пожаловалась на боль в ноге, и ее отвезли в медицинское учреждение.

    Напомним, что три иномарки стали участниками дорожно-транспортного происшествия в Новосибирске. Авария произошла вечером 4 ноября.

    Автор: Дарья Смолина
    #дтп #авария #новосибирск
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