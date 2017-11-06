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Новосибирск, 6 ноября. Хоккейный клуб «Сибирь» выпустила трогательный ролик с ветеранами хоккея.

Видеоролик был выпущен к юбилею клуба, в этом году «Сибирь» празднует 55 лет со дня основания клуба. В съемках клипа приняли участие заслуженный артист России Евгений Важенин, игрок «Сибири-2009» Максим Андронов, который поборол острый лейкоз, а также игроки «Сибири», которые играли за клуб в разное время: Виталий Стаин, Борис Барабанов, Игорь Храмцов, Андрей Тарасенко и Константин Алексеев.

Клип, посвященный 55-летию клуба, показали в ледовом дворце спорта «Сибирь» 3 ноября на матче с московским ЦСКА. Команда из Новосибирска уступила москвичам со счетом 1:5. Об этом сообщают местные СМИ.

Отметим, что следующий матч «Сибирь» проведет во вторник, 7 ноября. Их соперником станет хоккейный клуб из Братиславы«Слован».