Артист новосибирского музтеатра получил премию «Легенда»
Новосибирск, 6 ноября. Артист Новосибирского театра музыкальной комедии Александр Выскрибенцев стал обладателем премии «Легенда».
Церемония вручения премии «Легенда» и завершающий гала-концерт фестиваля «Видеть музыку» прошли в Бетховенском зале Большого театра 3 ноября.
«Премия «Легенда» — это наш поклон тем, кто посвятил жизнь музыке. Наша благодарность им. Символ нашей любви и восхищения тем, у кого мы всю жизнь учимся, с кем спорим, кого боготворим», — цитирует пресс-служба Новосибирского театра музыкальной комедии президента ассоциации музыкальных театров Георгия Исаакяна.
В этом году премию «Легенда» получили народная артистка Белорусскй ССР Наталия Гайда, народная артистка СССР Анегина Ильина, народная артиста РСФСР Леонора Куватова, народная артистка РСФСР Лидия Захаренко, народный артист СССР Владимир Федосеев.