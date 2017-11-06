Артист новосибирского музтеатра получил премию «Легенда»

Новосибирск, 6 ноября. Артист Новосибирского театра музыкальной комедии Александр Выскрибенцев стал обладателем премии «Легенда».

Церемония вручения премии «Легенда» и завершающий гала-концерт фестиваля «Видеть музыку» прошли в Бетховенском зале Большого театра 3 ноября.

«Премия «Легенда» — это наш поклон тем, кто посвятил жизнь музыке. Наша благодарность им. Символ нашей любви и восхищения тем, у кого мы всю жизнь учимся, с кем спорим, кого боготворим», — цитирует пресс-служба Новосибирского театра музыкальной комедии президента ассоциации музыкальных театров Георгия Исаакяна.