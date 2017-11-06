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Молодые хоккеисты новосибирского «Сибсельмаша» стали обладателями Кубка мира
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    Молодые хоккеисты новосибирского «Сибсельмаша» стали обладателями Кубка мира

    11:37  6 Ноября 2017
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    Молодые хоккеисты новосибирского «Сибсельмаша» стали обладателями Кубка мира

    Новосибирск, 6 ноября. Молодые спортсмены новосибирского хоккейного клуба «Сибсельмаш» стали обладателями Кубка мира по хоккею с мячом.

    На Кубке Мира «Kosa Mini World Cup» новосибирцы обыграли в финале команду «Тиллберг» из Швеции. В финале юноши «Сибсельмаш-2002» одержали победу над шведскими хоккеистами со счетом 3:0. Новосибирский «Сибсельмаш» сыграл шесть матчей на Кубке мира. Отмечается, что все игры были сыграны всухую за исключением игры с шведской командой «Эдсбюн». В этом матче новосибирцы пропустили лишь один мяч, который был заброшен в ворота с пенальти. Счет встречи в полуфинале 5:1. Об этом сообщает пресс-служба «Сибсельмаша».

    Напомним, что турнир проходил с 3 по 5 ноября в городе Боллнесе Швеции. В турнире принимали участие 16 команд хоккеистов 2002 года рождения. В турнире приняли участие команды из Швеции, Норвегии, Финляндии и России. Россия была представлена тремя командами: «Уральским трубником» из Первоуральска, «Сибсельмашем» из Новосибирска и «Кузбассом» из Кемерово.

     

    Автор: Дарья Смолина
    #новосибирск #кубок мира #хоккей с мячом #сибсельмаш
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