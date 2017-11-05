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Происшествия
Три иномарки столкнулись в Новосибирске
Происшествия
Три иномарки столкнулись в Новосибирске
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    Три иномарки столкнулись в Новосибирске

    20:59  5 Ноября 2017
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    Три иномарки столкнулись в Новосибирске

    Новосибирск, 5 ноября. Три иномарки столкнулись на Большевистской улице в Октябрьском районе Новосибирска. Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 4 ноября.

    Участниками дорожно-транспортного происшествия стали три иномарки: BMW X1, Toyota Passo и Nissan March. Сообщается, что на месте аварии работали сотрудники ДПС и скорой помощи. По словам очевидцев, машина скорой помощи уезжала, возможно есть пострадавшие.

    «Три автомобиля столкнулись. Скорее всего, банальное превышение скорости либо не уступили дорогу. Хотя возможно, что занос на мокрой трассе», — приводит «НГС.Новости» слова одного из очевидцев.

    Напомним, что дорожно-транспортное происшествие,  где иномарка врезалась в машину скорой помощи, произошло днем 4 ноября.

    Автор: Дарья Смолина
    #дтп #авария #новосибирск
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