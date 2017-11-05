Волна эвакуаций накрыла торговые центры Новосибирска

В Избранное

Новосибирск, 5 ноября. Эвакуация посетителей торговых центров Новосибирска началась сегодня, 5 ноября.

По громкой связи посетителей торговых центров «Роял Парк» и «Сибирский Молл» попросили покинуть здание. Как сообщают очевидцы, в «Роял Парке» было много людей, и из-за этого на выходе образовалась давка. У входа «Сибирского Молла» стоит полиция, а также дежурит реанимация. Как информирует «НГС. Новосибирск», сообщается об эвакуации в «Меге» и «Галерее Новосибирск».

Ранее сообщалось, что в конце сентября этого года поступали анонимные звонки о якобы минировании общественных мест. 28 сентября спасателям пришлось проводить полную проверку зданий и эвакуировать людей. А утром 29 сентября снова поступило сообщение о подозрительном предмете в отделении одного банка.