Тело молодой женщины нашли в гаражном кооперативе в Новосибирске

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Новосибирск, 5 ноября. Тело молодой женщины нашли в гаражном кооперативе в Калининского района Новосибирска.

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Новосибирской области, по версии следствия, знакомые мужчина и женщина проходили через гаражный кооператив утром 4 ноября. Между ними возник конфликт, и 36-летний мужчина достал нож и нанес 32-летней женщине не менее семи ударов в область спины и грудной клетки. Женщина от полученных ранений скончалась на месте происшествия. Мужчина скрылся с места преступления.

Сотрудники уголовного розыска и полиции нашли злоумышленника. На данный момент он задержан по подозрению в убийстве. Отмечается, что суд рассмотрит ходатайство следователя о том, чтобы подозреваемого заключить под стражу. Расследование продолжается.