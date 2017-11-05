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Тело молодой женщины нашли в гаражном кооперативе в Новосибирске
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    Тело молодой женщины нашли в гаражном кооперативе в Новосибирске

    10:57  5 Ноября 2017
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    Тело молодой женщины нашли в гаражном кооперативе в Новосибирске

    Новосибирск, 5 ноября. Тело молодой женщины нашли в гаражном кооперативе в Калининского района Новосибирска.

    Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Новосибирской области, по версии следствия, знакомые мужчина и женщина проходили через гаражный кооператив утром 4 ноября. Между ними возник конфликт, и 36-летний мужчина достал нож и нанес 32-летней женщине не менее семи ударов в область спины и грудной клетки. Женщина от полученных ранений скончалась на месте происшествия. Мужчина скрылся с места преступления.

    Сотрудники уголовного розыска и полиции нашли злоумышленника. На данный момент он задержан по подозрению в убийстве. Отмечается, что суд рассмотрит ходатайство следователя о том, чтобы подозреваемого заключить под стражу. Расследование продолжается.

    Автор: Дарья Смолина
    #убийство #новосибирск
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