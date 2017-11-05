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Происшествия
Мужчина из Новосибирска исчез при загадочных обстоятельствах
Происшествия
Мужчина из Новосибирска исчез при загадочных обстоятельствах
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    Мужчина из Новосибирска исчез при загадочных обстоятельствах

    5:39  5 Ноября 2017
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    Мужчина из Новосибирска исчез при загадочных обстоятельствах

    Новосибирск, 5 ноября. Мужчина из Новосибирска загадочным образом пропал около недели назад. Усилия, предпринятые местным поисковым отрядом, на данный момент не дали результата.

    27-летний мужчина по имени Виктор Гетц пропал, выйдя из своего дома в новых жилых районах на юге Новосибирска.

    «Ушел из дома 29 октября около 11.30. До настоящего момента его местонахождение не установлено. Пока займёмся только информационными поисками, времени прошло слишком много и нет никаких зацепок для активных поисков», — сообщили представители местного поискового отряда «Маяк».

    В качестве характерных примет пропавшего называют татуировки в районе правой лопатки и на пальцах правой руки. 

     

    Автор: Валентин Меликов
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