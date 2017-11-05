Мужчина из Новосибирска исчез при загадочных обстоятельствах

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Новосибирск, 5 ноября. Мужчина из Новосибирска загадочным образом пропал около недели назад. Усилия, предпринятые местным поисковым отрядом, на данный момент не дали результата.

27-летний мужчина по имени Виктор Гетц пропал, выйдя из своего дома в новых жилых районах на юге Новосибирска.

«Ушел из дома 29 октября около 11.30. До настоящего момента его местонахождение не установлено. Пока займёмся только информационными поисками, времени прошло слишком много и нет никаких зацепок для активных поисков», — сообщили представители местного поискового отряда «Маяк».

В качестве характерных примет пропавшего называют татуировки в районе правой лопатки и на пальцах правой руки.