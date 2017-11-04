Олег Газманов выступил перед новосибирцами в День народного единства

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Новосибирск, 4 ноября. Масштабную концертную программу подготовили для жителей Новосибирска в честь Дня народного единства.

Официальное начало празднования Дня народного единства в Новосибирске состоялось в два часа дня. Перед зрителями выступили 25 ведущих творческих коллективов и исполнителей из национальных культурных центров и общественных организаций города и области. Массовый флешмоб «Мы едины» стал финальным мероприятием концертной программы. Он прошел в пять часов дня.

На сцене у оперного театра на площади Ленина выступил Олег Газманов, артист с группой «Эскадрон» вживую исполнил несколько песен. Во время исполнения последней песни в небо запустили фейерверк. На концерте в качестве зрителей присутствовали полпред президента в СФО Сергей Меняйло, врио губернатора области Андрей Травников и мэр города Анатолий Локоть.