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Олег Газманов выступил перед новосибирцами в День народного единства
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    Олег Газманов выступил перед новосибирцами в День народного единства

    19:05  4 Ноября 2017  /обновлено: 19:05  04 Ноября 2017
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    Олег Газманов выступил перед новосибирцами в День народного единства

    Новосибирск, 4 ноября. Масштабную концертную программу подготовили для жителей Новосибирска в честь Дня народного единства.

    Официальное начало празднования Дня народного единства в Новосибирске состоялось в два часа дня. Перед зрителями выступили 25 ведущих творческих коллективов и исполнителей из национальных культурных центров и общественных организаций города и области. Массовый флешмоб «Мы едины» стал финальным мероприятием концертной программы. Он прошел в пять часов дня.

    На сцене у оперного театра на площади Ленина выступил Олег Газманов, артист с группой «Эскадрон» вживую исполнил несколько песен. Во время исполнения последней песни в небо запустили фейерверк. На концерте в качестве зрителей присутствовали полпред президента в СФО Сергей Меняйло, врио губернатора области Андрей Травников и мэр города Анатолий Локоть. 

    Автор: Ксения Пудовкина
    #новосибирск #день народного единства
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