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Ребенок пострадал при ДТП в Новосибирске
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    Ребенок пострадал при ДТП в Новосибирске

    18:37  4 Ноября 2017
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    Ребенок пострадал при ДТП в Новосибирске

    Новосибирск, 4 ноября. Две иномарки столкнулись сегодня вечером в Новосибирске, пострадал ребенок.

    По информации местных СМИ, дорожно-транспортное происшествие случилось в субботу, 4 ноября, в вечернее время суток около семи часов вечера на Гусинобродском шоссе в Октябрьском районе города рядом с супермаркетом «Лента». Toyota Ipsum не пропустил Toyota Allion при повороте на Гусинобродское шоссе, после чего иномарки столкнулись.

    По предварительным данным известно, что в Toyota Allion сидел ребёнок, который получил сотрясение головного мозга. В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники охраны правопорядка, выясняют обстоятельства и причины ДТП. После проверки будет вынесено процессуальное решение.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #дтп #авария #новосибирск
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