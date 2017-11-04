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Происшествия
Пешеход попал под колеса Hyundai в Новосибирской области
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    Пешеход попал под колеса Hyundai в Новосибирской области

    16:02  4 Ноября 2017
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    Пешеход попал под колеса Hyundai в Новосибирской области

    Новосибирск, 4 ноября. Тяжелые травмы получил мужчина, попавший под колеса иномарки в Новосибирской области.

    Страшное дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода случилось в субботу, 4 ноября, на бердском участке трассы М-52 около трех часов дня. Легковой автомобиль марки Hyundai Solaris допустил наезд на пешехода, на вид которому около 60 лет. По словам очевидцев в социальных сетях, мужчина переходил дорогу рядом с пешеходным переходом. От удара его отбросило на несколько метров на асфальт.

    Пострадавшего сотрудники скорой помощи госпитализировали в медицинское учреждение. В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники охраны правопорядка и выясняют обстоятельства и причины страшного происшествия.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #дтп #авария #новосибирск #пешеход
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