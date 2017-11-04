Юная девушка из Крыма пропала без вести в Новосибирске

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Новосибирск, 4 ноября. Несовершеннолетняя уроженка Крыма со своим возлюбленным пропали в Новосибирске.

Как сообщают местные СМИ, 17-летняя Руфина Василенко прибыла в Новосибирск из Крыма 30 октября. На следующий день Артемий Якоби, молодой человек девушки, проживающий в поселке Новый в Новосибирской области, пропал без вести. В настоящий момент родственники и волонтеры занимаются поиском молодой пары.

Рост девушки составляет 161 сантиметр, на ней были пуховик желтого цвета, светло-синие джинсы, черные туфли и черно-голубая шапка. Молодой человек одет в черный пуховик, серую толстовку, темно-синие джинсы и черные ботинки.