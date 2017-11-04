Иномарка протаранила машину скорой помощи на перекрестке в Новосибирске

В Избранное

Новосибирск, 4 ноября. ДТП случилось в Новосибирске сегодня днем: иномарка врезалась в карету скорой помощи.

По информации очевидцев автомобильного происшествия в социальных сетях, ДТП произошло сегодня, 4 ноября, около полудня на перекрестке улиц Никитина и Панфиловцев в Октябрьском районе Новосибирска. Автомобиль скорой помощи со включенными проблесковыми маяками и сиреной двигался по проезжей части на вызов, в этот момент легковой автомобиль марки Toyota Camry, двигавшийся по улице Панфиловцев в сторону улицы Добролюбова, протаранил карету сотрудников скорой помощи, которая проехала на красный сигнал светофора на перекрестке.

Водитель иномарки не признает свою вину, в настоящее время сотрудники охраны правопорядка устанавливают причины и обстоятельства происшествия.