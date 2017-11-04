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Иномарка протаранила машину скорой помощи на перекрестке в Новосибирске
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    Иномарка протаранила машину скорой помощи на перекрестке в Новосибирске

    11:52  4 Ноября 2017
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    Иномарка протаранила машину скорой помощи на перекрестке в Новосибирске

    Новосибирск, 4 ноября. ДТП случилось в Новосибирске сегодня днем: иномарка врезалась в карету скорой помощи.

    По информации очевидцев автомобильного происшествия в социальных сетях, ДТП произошло сегодня, 4 ноября, около полудня на перекрестке улиц Никитина и Панфиловцев в Октябрьском районе Новосибирска. Автомобиль скорой помощи со включенными проблесковыми маяками и сиреной двигался по проезжей части на вызов, в этот момент легковой автомобиль марки Toyota Camry, двигавшийся по улице Панфиловцев в сторону улицы Добролюбова, протаранил карету сотрудников скорой помощи, которая проехала на красный сигнал светофора на перекрестке.

    Водитель иномарки не признает свою вину, в настоящее время сотрудники охраны правопорядка устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #дтп #авария #новосибирск #скорая
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