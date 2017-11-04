ДТП в Новосибирске: две иномарки столкнулись в Первомайском районе

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Новосибирск, 4 ноября. Дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок произошло вчера в Новосибирске, есть пострадавшие..

Как сообщает «Политэксперт» автомобильная авария произошла в Первомайском районе в пятницу, 3 ноября, в вечернее время суток рядом с остановкой общественного транспорта «Станция Инская». Водитель за рулем Nissan Sunny не предоставил право первоочередного проезда во время совершения разворота Nissan Bluebird, который двигался в попутном направлении, результатом нарушения ПДД на дороге стало столкновение двух автомобилей.

Известно, что за рулем одной из иномарок находилась девушка, на пассажирских местах — два ребенка, которым понадобилась медицинская помощь. В настоящий момент сотрудники охраны правопорядка устанавливают причины и обстоятельства ДТП.