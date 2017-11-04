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Происшествия
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Происшествия
Иномарка насмерть сбила пенсионерку в Новосибирске
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    Иномарка насмерть сбила пенсионерку в Новосибирске

    10:13  4 Ноября 2017
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    Иномарка насмерть сбила пенсионерку в Новосибирске

    Новосибирск, 4 ноября. Два смертельных дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов зафиксировано за сутки в Новосибирской области.

    По информации, предоставленной в управлении МВД по Новосибирской области, первое происшествие произошло в пятницу, 3 ноября, около четырех часов утра на улице Титова в Ленинском районе Новосибирска. Автомобиль марки Nissan Tiida под управлением 42-летнего водителя сбил 69-летнюю женщину, перебегавшую проезжую часть вне видимости пешеходного перехода. Пенсионерка получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась на месте до приезда сотрудников скорой помощи.

    Второй трагический инцидент случился сегодня, 4 ноября, около часа ночи в Искитимском районе Новосибирской области. Иномарка Toyota RAV4, двигавшаяся по трассе Р-256, сбила мужчину на проезжей части. Пешеход скончался на месте ДТП до приезда сотрудников скорой помощи. В настоящее время сотрудники охраны правопорядка выясняют обстоятельства двух смертельных ДТП, после проверки будут вынесены процессуальные решения.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #дтп #авария #новосибирск #пешеход
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