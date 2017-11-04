В Новосибирске грузовикам запретят проезд по дамбе ГЭС

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Новосибирск, 4 ноября. В Новосибирске с 20 ноября вводится запрет на сквозной проезд для грузовиков массой более 3,5 тонн по дамбе ГЭС. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

С 20 ноября по дамбе ГЭС смогут ездить исключительно легковые автомобили, общественный транспорт и грузовые машины массой до 3,5 тонн. Для информирования участников движения о новом ограничении в городе будут установлены 12 информационных щитов и необходимые дорожные знаки.

Напомним, ранее Газета.ru сообщила, что в Новосибирске после проведения благоустройства откроют Михайловскую набережную. Ее реконструкция проводилась в рамках приоритетного проекта формирования комфортной городской среды.