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Общество
В Новосибирске грузовикам запретят проезд по дамбе ГЭС
Общество
В Новосибирске грузовикам запретят проезд по дамбе ГЭС
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    В Новосибирске грузовикам запретят проезд по дамбе ГЭС

    3:44  4 Ноября 2017
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    В Новосибирске грузовикам запретят проезд по дамбе ГЭС

    Новосибирск, 4 ноября. В Новосибирске с 20 ноября вводится запрет на сквозной проезд для грузовиков массой более 3,5 тонн по дамбе ГЭС. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

    С 20 ноября по дамбе  ГЭС смогут ездить исключительно легковые автомобили, общественный транспорт и грузовые машины массой до 3,5 тонн. Для информирования участников движения о новом ограничении в городе будут установлены 12 информационных щитов и необходимые дорожные знаки.

    Напомним, ранее Газета.ru сообщила, что в Новосибирске после проведения благоустройства откроют Михайловскую набережную. Ее реконструкция проводилась в рамках приоритетного проекта формирования комфортной городской среды.

    Автор: Виталий Малясев
    #новосибирск #автомобили #проезд #гэс
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