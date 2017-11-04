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Жители Новосибирска стали чаще жениться
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    Жители Новосибирска стали чаще жениться

    1:49  4 Ноября 2017
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    Жители Новосибирска стали чаще жениться

    Новосибирск, 4 ноября. В 2017 году в Новосибирской области выросло число свадеб: количество зарегистрированных браков обогнало число разводов, сообщает пресс-служба областного управления по делам ЗАГС.

    «Отделы ЗАГС Новосибирской области зарегистрировали 18 402 брака и 10 908 разводов за 10 месяцев 2017 года», — говорится в сообщении управления. При этом, по сравнению с прошлым годом, браков стало на 192 больше.

    250 пар новосибирцев в этом году торжественно отметили в ЗАГСе юбилеи супружеской жизни. 83 из них отгуляли золотой юбилей, 47 — серебряный и 17 — бриллиантовый.
     
    За 10 месяцев этого года отелы ЗАГС региона зарегистрировали 29 410 актов о рождении детей. Самыми популярными именами стали Артем, Дмитрий, Александр, Андрей, Максим, Варвара, Арина, Дарья, София и Анастасия. 

    Жители Новосибирска стали чаще жениться

    Автор: Олеся Волкова
    #новосибирск #свадьба #загс #статистика
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