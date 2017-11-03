МЧС ликвидирует последствия разлива нефти в Оби под Новосибирском
Новосибирск, 3 ноября. Нефтяное пятно длиной около 300 метров, растянувшееся вдоль берега реки Оби, устраняют сотрудники МЧС в Новосибирской области.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области, спасатели МЧС ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов под Новосибирском вдоль берега Оби. Предположительно, загрязнение стало результатом утечки масла из стоящих на берегу судов. Пресс-служба отмечает:
«Для предотвращения распространения загрязнения спасателями были выставлены два боновых ограждения. Поверхность поделена на условные квадраты».
Очевидцы заметили масляное пятно в районе разлива, где находится общество «Содружество» Кубовинского сельсовета. МЧС сообщает, что загрязнение распространилось из-за увеличенных новосибирской ГЭС сбросов воды в реку. В ведомстве подметили:
«Всего в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов задействовано 44 человека, 12 единиц техники. Завершить сбор и утилизацию нефтепродуктов планируется сегодня к исходу дня».