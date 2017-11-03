МЧС ликвидирует последствия разлива нефти в Оби под Новосибирском

В Избранное

Новосибирск, 3 ноября. Нефтяное пятно длиной около 300 метров, растянувшееся вдоль берега реки Оби, устраняют сотрудники МЧС в Новосибирской области.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области, спасатели МЧС ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов под Новосибирском вдоль берега Оби. Предположительно, загрязнение стало результатом утечки масла из стоящих на берегу судов. Пресс-служба отмечает:

«Для предотвращения распространения загрязнения спасателями были выставлены два боновых ограждения. Поверхность поделена на условные квадраты».

Очевидцы заметили масляное пятно в районе разлива, где находится общество «Содружество» Кубовинского сельсовета. МЧС сообщает, что загрязнение распространилось из-за увеличенных новосибирской ГЭС сбросов воды в реку. В ведомстве подметили: