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МЧС ликвидирует последствия разлива нефти в Оби под Новосибирском
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    МЧС ликвидирует последствия разлива нефти в Оби под Новосибирском

    14:58  3 Ноября 2017
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    МЧС ликвидирует последствия разлива нефти в Оби под Новосибирском

    Новосибирск, 3 ноября. Нефтяное пятно длиной около 300 метров, растянувшееся вдоль берега реки Оби, устраняют сотрудники МЧС в Новосибирской области.

    По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области, спасатели МЧС ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов под Новосибирском вдоль берега Оби. Предположительно, загрязнение стало результатом утечки масла из стоящих на берегу судов. Пресс-служба отмечает:

    «Для предотвращения распространения загрязнения спасателями были выставлены два боновых ограждения. Поверхность поделена на условные квадраты».

    Очевидцы заметили масляное пятно в районе разлива, где находится общество «Содружество» Кубовинского сельсовета. МЧС сообщает, что загрязнение распространилось из-за увеличенных новосибирской ГЭС сбросов воды в реку. В ведомстве подметили:

    «Всего в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов задействовано 44 человека, 12 единиц техники. Завершить сбор и утилизацию нефтепродуктов планируется сегодня к исходу дня».

    Автор: Ксения Пудовкина
    #нефть #новосибирск #утечка #обь
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