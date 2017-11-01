«Сибирь» одержала победу над «Йокерит» в регулярном чемпионате КХЛ

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Новосибирск, 1 ноября. Хоккейный клуб «Сибирь» одержал победу над хельсинкским «Йокерит» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Счет встречи 2:1.

Открыл счет в матче Александр Бергстрем на 17-й минуте первого периода, во втором периоде удвоил преимущество «Сибири» Андрей Ермаков. У финской команды отличился Брайн О’Нилл, который забросил шайбу на 34 минуте.

На данный момент «Сибирь» расположилась на 17-м месте и набрала 39 очков. У «Йокерит» — четвертое место и 55 очков. Отметим, у финской команды на одно очко меньше, чем у «Ак Барса», который занимает третью позицию в турнирной таблице.

Следующий матч у «Сибири» пройдет в Новосибирске 3 ноября, их соперником станет ЦСКА. В этот же день «Йокерит» сыграет на выезде с омским «Авангардом».