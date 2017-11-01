Главный каток Новосибирска переместится в Центральный парк

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Новосибирск, 1 ноября. Главный каток Новосибирска будет расположен теперь в Центральном парке города, раньше каток находился на площади Ленина.

Решение о переносе катка в другое место обусловлено тем, что на площади Ленина каток работал только один месяц, а его содержание было затратным. Как сообщает пресс-служба администрации Новосибирска, каток и зимняя горка в парке города должны работать бесплатно для всех горожан.

Отметим, что в прошлом году каток работал в парке, однако это было в качестве эксперимента. По словам начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анны Терешковой, каток в парке востребован. Каток в парке не только будет бесплатным, здесь горожане смогут воспользоваться теплыми раздевалками. Отмечается, что рядом с катком будет установлена новогодняя елка.