Школьник из Новосибирска пойдет под суд за подделку оценок в электронном дневнике

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Новосибирск, 1 ноября. Учащийся одной из гимназий Новосибирска подделывал оценки в электронном журнале, было возбуждено уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области, весной прошлого года учащийся с помощью специальной программы получил логин и пароль администратора к электронному журналу учебного заведения. Подросток, которому 16 лет, исправлял себе и своим одноклассниках, по их просьбе, плохие оценки на хорошие. В ноябре 2016 года преподаватели заметили, что в электронном журнале стоят несоответствующие оценки, они обратились в полицию.

На данный момент гимназист находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Дело направлено в суд на рассмотрение.